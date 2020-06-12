SPECMAHINA

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Лучшие мотовездеходы 3х3: как сделать трицикл Урал своими руками, преимущества самодельных трехколесных каракатов
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Доработки МТЗ-82 и МТЗ-132Н своими руками: переделка рулевого управления, двигателя, полугусеничный ход, установка моста
Как сделать снеговой отвал на МТЗ-82 своими руками: самодельная поворотная снегоуборочная косая лопата, чертежи и размеры
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Как проходит обучение и сколько учиться на крановщика башенного или автомобильного крана после 9 класса
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